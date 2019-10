Brecel plaatst zich voor hoofdtabel in Yushan GVS

28 oktober 2019

08u53

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS 28) heeft zich dankzij een 5-2-overwinning tegen de Chinese amateur Wu Yize geplaatst voor de eerste ronde op het World Open snookertoernooi (893.000 euro), dat plaatsvindt in het Chinese Yushan.

Brecel, die nog steeds last heeft van een opspelende schouderblessure, zag zijn 16-jarige tegenstrever Wu Yize de openingsframe winnen met een 85 break. De 24-jarige Limburger stelde gelijk na winst op de ultieme roze bal. Met onder meer breaks van 54 en 53 werd het 4-1 voor onze landgenoot.

Yize potte in frame zes een 130 break weg. In frame zeven, waarin beide spelers om beurt voorsprong namen, waren het de kleuren die voor de beslissing moesten zorgen. De ervaring van Brecel gaf de doorslag wat resulteerde in framewinst en een plaats in de eerste ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Engelsman Michael Holt (WS 44).

Uitslag

Luca Brecel (Bel/28) - Wu Yize (Chi/am.) 5-2

20/93(85) - 71/61 - 89/8 - 80(54)/26 - 68(53)/2 - 0/134(130) - 81/67.