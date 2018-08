Brecel plaatst zich voor de laatste 32 op World Open snooker YP

06 augustus 2018

17u28

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-15) heeft zich geplaatst voor de 1/16e finales op het World Open snookertoernooi. In het Chinese Yushan versloeg de 23-jarige Limburger in een hoogstaande wedstrijd de Schot Scott Donaldson (WS-57) met 5-4.

Brecel, die vorig seizoen de halve finale speelde, nam meteen een 2-0 voorsprong en dit na breaks van 59 en 80. Donaldson pakte frame drie met een 62 break, maar Brecel ging de pauze in met een 3-1 voorsprong na winst in frame vier op de ultieme zwarte bal. In de vijfde frame lukte onze landgenoot een 52 break, maar dit volstond niet voor framewinst. Donaldson potte namelijk een 62 clearance weg. Brecel sloeg meteen terug met een 70 break waarmee hij op één frame van de overwinning kwam. Donaldson lukte in frame zeven een 72 break en stelde gelijk na een 43 break in frame acht. In de negende en beslissende frame nam Brecel, de 2017 China Championship winnaar, een 57-12 voorsprong en dit met 51 punten op tafel. Donaldson kon echter geen vuist meer maken waarna Brecel het afmaakte.

In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Ier Fergal O'Brien (WS-51) een voormalige top-16 speler, die in 1999 de British Open won.

. Uitslag eerste ronde World Open:

Luca Brecel (Bel/15) - Scott Donaldson (Sch/57) 5-4

71(59)/61 - 80(80)/3 - 28/90(62) - 60/49 - 59(52)/63(62) - 87(70)/21 - 1/77(72) - 48/78 - 63/19. MAK/