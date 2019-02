Brecel plaatst zich vlot voor hoofdtabel van China Open Redactie

19 februari 2019

14u45

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-13) heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de eindfase van de China Open (1 miljoen pond). In het Engelse Cannock versloeg de Limburger in de kwalificatieronde de Hongkonger Danny Lee (WS-121) met 6-1.

Brecel ging meteen van start met een 72 break, waarna Lee in de tweede frame enige tegenstand bood. De 23-jarige Limburger won alsnog de frame en potte in frame drie een 61 break weg. Ook frame vier en vijf waren voor de nummer dertien op de wereldranglijst. In frame zes lukte Lee een 52 break waarmee hij de nul van achter zijn naam kon vegen. In de zevende frame tot slot toonde de winnaar van de China Championship in 2017 dat hij duidelijk de betere was met een sublieme 108 break. Dat zich vertaalde in een afgetekende 6-1 overwinning.

In de eindfase (1-7 april in Peking) moet Brecel het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Ier Fergal O'Brien (WS-57) en de Engelsman Sam Baird (WS-88).

. Uitslag kwalificatieronde:

Luca Brecel (Bel/13) - Andy Lee (HKo/121) 6-1

81(72)/32 - 65/51 - 100(61)/4 - 85/31 - 61/14 -39/77(52) - 108(108)/0.