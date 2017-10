Brecel plaatst zich vlot voor hoofdtabel Shanghai Masters XC

18u21

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Luca Brecel (WS-12) heeft zich vlot geplaatst voor de eindfase van het Shanghai Masters snookertoernooi (700.000 pond). In de voorronde nam de 22-jarige Limburger in het Engelse Wigan met 5-0 de maat van de Welshman Jak Jones (WS-82). Hij liet daarbij breaks van 63 en 76 optekenen.

Brecel was meer dan één maatje te sterk voor de 24-jarige Jones, die enkel in het tweede frame even gelijke tred kon houden.



De eindfase van het toernooi wordt van 13 tot 18 november in Shanghai gespeeld. Thuisspeler Ding Junhui (WS-2) verdedigt zijn titel.



Volgende week start Brecel in Barnsley in het English Open. Dinsdagnamiddag treft hij er in de eerste ronde (1/32 finales) de Welshman Ryan Day (WS-18).



Uitslag kwalificatieronde:



Luca Brecel (Bel/12) - Jak Jones (Wal/82) 5-0



81-37, 67-54, 93(63)-10, 81(76)-6, 92-25 .





Lees ook: Achtste finales eindstation voor Luca Brecel in Lommel