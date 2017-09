Brecel plaatst zich vlot voor hoofdtabel International Championship XC

18u27

Bron: Belga 0 BELGAIMAGE Archieffoto. Meer Sport Luca Brecel (WS 12) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op het International Championship snookertoernooi. In het Engelse Preston, waar de enige voorronde plaatsvond, versloeg de 22-jarige Maasmechelaar de Engelsman Allan Taylor (WS 88) met 6-0.

Brecel startte de wedstrijd met een 58 break. Taylor miste in de tweede frame enkele kansen die de China Championship-winnaar met beide handen greep om er 2-0 van te maken. In frame drie lukte de 32-jarige Taylor een 52 break, maar Brecel potte aan het einde van de frame de kleuren weg voor een 3-0-voorsprong. Met breaks van 50 en 58 werd het uiteindelijk een 6-0-overwinning.



In de eerste ronde van de eindfase, die van start gaat op 29 oktober in het Chinese Daqing, neemt onze landgenoot het op tegen de 27-jarige Chinees Li Yuan (WS 124).



Uitslag voorronde International Championship, Preston:



Luca Brecel (WS 12)- Allan Taylor (Eng/88)6-0



81(58)/31 - 70/30 - 74/60(52) - 76(50)/48 - 86/15 - 63(58)/13





