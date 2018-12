Brecel naar 1/16 finales op UK Championship snooker na nipte zege, O'Sullivan redt zijn vel tegen veteraan Doherty TLB/Belga

19u31 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-13) heeft zich in het Engelse York voor de zestiende finales van het UK Championship snooker geplaatst. De 23-jarige Limburger won met het kleinste verschil, 6-5, van de Engelsman Liam Highfield (WS-55).

Brecel verloor het eerste frame, maar nam dan met drie opeenvolgende centuries - 135, 109 en 101 - op imposante wijze een 3-1 voorsprong. Highfield won vervolgens op zijn beurt drie frames op rij. Brecel stelde met een 97 break gelijk en trok in twee van de drie laatste frames aan het langste eind.

Titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-3) schaarde zich eveneens bij de laatste 32. Dat gebeurde wel met de hakken over de sloot. De zesvoudige toernooiwinnaar schakelde de Ierse veteraan Ken Doherty met 6-5 uit. De 49-jarige Doherty, wereldkampioen in 1997 en drie keer runner-up op het UK Championship, nam een denderende start. Breaks van 66, 53, 76, 77 en 71 leverden hem een 1-4 voorsprong op. Via breaks van 75, 76 en 65 was het toch "The Rocket" die het eerst op één frame van de zege kwam. Doherty sleepte nog een beslissende frame uit de brand, maar daarin maakte O'Sullivan het met een 58 break af.

Om een plaats in de achtste finales geeft O'Sullivan de Chinees Zhou Yuelong (WS-32) partij. Brecel treft ook een Chinees. Hij neemt het op tegen de 24-jarige Lu Ning (WS-112), die Mark Joyce (WS-47) met 6-4 uitschakelde. In 2012 en 2016 bereikte Brecel de kwartfinales van het UK Championship, met het WK en het Masters één van de drie belangrijkste toernooien op de kalender.

Volgend weekend kan O'Sullivan geschiedenis schrijven in York. Momenteel deelt hij het record van zes UK-titels met Steve Davis en het record van achttien zeges in de Triple Crown met Stephen Hendry.

Tweede ronde:

Luca Brecel (Bel/13) - Liam Highfield (Eng/55) 6-5

23-71(56), 136(135)-4, 111(109)-1, 101(101)-17, 12-71(64), 29-69, 6-82, 97(97)-0, 57-30, 45-77, 75-0