Brecel na dubbele stuntzege: "Het was bibberen op het einde, zeker omdat ik mijn keu ben kwijtgespeeld" Glenn Van Snick

13u48

Bron: Twitter ChampionofChampions 0 BELGA Meer Sport Luca Brecel gooit hoge ogen op het Champions of Champions-toernooi. Onze 22-jarige landgenoot greep op het prestigieuze snookertreffen eerst de scalp van Judd Trump - het nummer drie van de wereld - waarna hij ook huidig nummer één Mark Selby een hak zette. Straffe prestaties, waar Brecel voor moest zwoegen. " Het was niet simpel om het af te maken", zegt onze landgenoot vanuit het Engelse Coventry. "Ik bibberde zelfs even, temeer omdat ik niet met mijn eigen keu speel."

"Ik ben enorm gelukkig. Toen ik de loting zag, wist ik dat het niet makkelijk zou worden", vertelt Brecel na zijn dubbele stuntzege. "Zeker omdat ik niet met mijn eigen keu kan spelen. Ik ben die ergens verloren op de luchthaven van Peking en denk niet dat ik die nog snel zal terugzien. Ik heb een nieuwe besteld, maar ook in de halve finale tegen Shaun Murphy moet ik het dus zien te rooien met de keu van iemand anders."

Het nummer één en drie van de wereld kloppen op één en dezelfde dag, het is niet voor iedereen weggelegd. "De wedstrijden tegen Trump en Selby waren een enorme test, maar het is me toch gelukt. Vooral in de kwartfinale tegen Trump (4-0-zege) had ik veel zelfvertrouwen. Zeker na het eerste frame. Ik won al eens op deze manier tegen Murphy, maar om dit te kunnen evenaren tegen een topper als Trump, is toch wel heel speciaal", aldus Brecel.

BELGA

In zijn halve finale tegen Selby kreeg de Belg het even heet onder de voeten. Brecel liep tot 5-2 uit maar de Brit gooide de handdoek niet en kwam tot 5-4 terug. "Zelfs als je ruim op voorsprong staat tegen Selby, weet je dat het nog moeilijk wordt. Maar ik heb dit seizoen goede ervaringen met "close games", dus ik had er wel een goed oog in. Maar op het einde was ik wel heel zenuwachtig, zeker toen ik van bruin naar zwart moest gaan. Ik bibberde, en dat was een hele poos geleden. Het was echt niet simpel om het af te maken, maar dat deed ik gelukkig wel.

De volgende horde: Shaun Murphy, het nummer vijf op de ranking. "De afgelopen jaren hebben we meermaals elkaar gespeeld. Het staat 4-4 in de onderlinge duels. Dat wordt dus weer een lastige wedstrijd, en ik denk eerlijk gezegd ook een agressieve", blikt Brecel tot slot vooruit op het duel van zaterdag.

