Brecel moeiteloos ronde verder in Lommel

22u12

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Met een 4-1 overwinning tegen de Engelsman Chris Walekin (WS 63) heeft Luca Brecel (WS 12) zich vandaag bij de laatste zestien geschaard op het European Masters snookertoernooi in de Soeverein te Lommel.

De 22-jarige Maasmechelaar won de eerste frame met een 75 break. Ook frame twee was voor Brecel. In de derde frame potte zijn tegenstrever een 57 break weg. Brecel kreeg een kans en realiseerde een 53 break. Hij ging echter op de ultieme gele bal in de fout, waarna de 25-jarige Walekin met onder meer een free ball de frame kon winnen. Maar Brecel bleef de wedstrijd controleren en na een 71 break kwam de China Championship-winnaar op één frame van de zege. Ook in de vijfde frame toonde hij zich de beste.





In de achtste finales neemt onze landgenoot het op tegen de Engelsman Stuart Bingham (WS 11), die de Schot Graeme Dott (WS 28) met 4-0 het nakijken gaf. De regerende kampioen Judd Trump (WS 4) heeft zich ook geplaatst voor de achtste finales na een krappe 4-3 zege tegen zijn landgenoot Martin O'Donnell (WS 105). Voor de Schot John Higgins is het toernooi voorbij. De nummer drie van de wereld slikte een 4-1 nederlaag tegen de Engelsman Mark Davis (WS 39).



Uitslag tweede ronde:



Luca Brecel (Bel/12) - Chris Walekin (Eng/63) 4-1



104(75)/17 - 68/31 - 57(53)/83(57) - 71(71)/11 - 77/33

