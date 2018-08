Brecel laat 4-0-voorsprong uit handen glippen op World Open snooker TLB

08 augustus 2018

Luca Brecel (WS 15) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het World Open snookertoernooi. In het Chinese Yushan moest hij in de tweede ronde met 5-4 zijn meerdere erkennen in de Ier Fergal O'Brien (WS 51).

De 23-jarige Limburger nam meteen een goede start. Zo lukte hij in het eerste frame een 84 break. In frame twee volgde er een 54 break. O'Brien, ex-British Open-winnaar, kreeg een kans om het frame nog te winnen, maar hij strandde op 32 punten. In de twee volgende frames toonde Brecel, vorig seizoen halvefinalist, zijn klasse. Met breaks van 73 en 53 ging hij de pauze in met een 4-0 voorsprong.

In frame vijf kreeg Brecel de kans om het af te maken, maar het was de 23 jaar oudere O'Brien die zijn eerste frame won. Ook frame zes was voor de Ier. Het was nu O'Brien die het betere snooker liet zien en met breaks van 121 en 96 de bordjes gelijk hing. In het beslissende frame kreeg Brecel nog twee kansen, maar hij kon het niet afmaken, waarna een uitgekookte O'Brien zijn plaats voor de achtste finales verzilverde.

Uitslag tweede ronde World Open, Yushan:

Fergal O'Brien (Ier/51) - Luca Brecel (Bel/15) 5-4

46/84(84) - 32/68(54) - 0/84(73) - 0/84(53) - 63/43 - 55/14 - 128(121)/0 - 108(96)/9 - 59/28