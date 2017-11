Brecel-killer Murphy houdt Ronnie O'Sullivan van derde titel in Coventry Redactie

Bron: belga 0 afp Shaun Murphy. Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-7) is er in het Engelse Coventry niet in geslaagd een derde keer het Champion of Champions te winnen. In de finale moest de 41-jarige Engelsman met 10-8 de duimen leggen voor zijn 35-jarige landgenoot Shaun Murphy (WS-5), die zaterdag Luca Brecel (WS-14) in de halve finales met 6-4 uitschakelde.

O'Sullivan kwam het best uit de startblokken. "The Rocket" nam met breaks van 97 en 98 een 0-2 voorsprong, maar het was Murphy die na breaks van 70, 85 en 53 met een 5-4 bonus de rust inging. In de avondsessie won Murphy de eerste drie frames voor een 8-4 voorsprong en kwam hij bij 9-5 op één spelletje van de zege.

O'Sullivan knokte zich met breaks van 54, 108 en 68 terug in de partij en leek ook nog gelijk te gaan maken, tot hij op groen miste.



Voor O'Sullivan was het de vierde finale op vier deelnames. In 2013 en 2014 won hij het invitatietoernooi voor de toernooiwinnaars van het voorbije jaar. Ook vorig jaar werd hij runner-up, toen na een 10-7 nederlaag tegen de Schot John Higgins (WS-4). Murphy sneuvelde de voorbije vier edities telkens in de eerste ronde.

Murphy houdt aan de zege 100.000 pond (113.000 euro) over, O'Sullivan de helft. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Champion of Champions is geen rankingtoernooi.

