Brecel grijpt naast halve finales in Champions League snooker XC

04 januari 2019

23u56

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 14) is er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden op het Champions League snookertoernooi. In het Engelse Coventry moest hij in de finale van de groepsfase met 3-0 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Jack Lisowski (WS 16). Enkel de groepswinnaar plaatste zich voor de winnaarsgroep. De nummers twee, drie en vier schuiven door naar groep 3, waarin ze de confrontatie aangaan met Mark Selby (WS 1), Barry Hawkins (WS 7) en Stuart Bingham (WS 12).

Brecel, die op dag één drie van de vier groepswedstrijden won, liep in zijn vijfde wedstrijd tegen een zware 3-0-nederlaag aan. Zo kon hij tegen Lisowski slechts elf punten scoren. Lisowski potte daarentegen breaks weg van 103, 51 en 90.

De Limburger herpakte zich en won zijn laatste wedstrijd in de groepsfase met 3-0 van de Engelsman Ricky Walden (WS 34) en dit na onder meer een 102 break. Brecel, die derde werd in de groep, kreeg in de halve finales Kyron Wilson (WS 8) voorgeschoteld, die hem in de voorronde een 3-0-nederlaag aansmeerde. Desondanks nam hij in de aanvang van de halve finale een 2-0-voorsprong. Wilson stelde gelijk met breaks van 82 en 72, maar Brecel potte in het beslissende frame een 67 break weg voor 3-2-winst en een plaats in de finale. Daarin moest Brecel het andermaal opnemen tegen Lisowski die zich weerom met 3-0 de beste toonde.

Uitslagen Champions League, Coventry:

Groep 2:

Jack Lisowski (Eng/16) - Luca Brecel (Bel/14) 3-0

111(103)/0 - 83(51)/4 - 122(90)/7.

Luca Brecel (Eng/14) - Ricky Walden (Eng/34) 3-0

102(102)/0 - 74/50 - 89/34.

Halve finale groep 2:

Luca Brecel (Bel/14) - Kyren Wilson (Eng/8) 3-2

62/22 - 110/6 - 21/82(82) - 30/74(72) - 91(67)/14.

Finale groep 2:

Jack Lisowski (Eng/16) - Luca Brecel (Bel/14) 3-0

68/37 - 94(94)/0 - 92(92)/0.