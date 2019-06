Brecel en Mertens ook te sterk voor Israël op World Cup snooker LPB

25 juni 2019

17u54

Bron: Belga 5

Ben Mertens en Luca Brecel hebben in het Chinese Wuxi ook hun tweede groepswedstrijd op de World Cup snooker gewonnen. Het Belgische duo was met 4-1 te sterk voor de Israëliërs Eden Sharav en Shachar Ruberg.

Brecel nam in het eerste frame vlot met 69-5 de maat van Sharav, de 14-jarige Mertens haalde het vervolgens met 81-39 van Ruberg. De dubbelpartij wonnen de Belgen op een herspotte zwarte bal. Met een 62-39-zege tegen Sharav maakte Mertens er 4-0 van, waarna Ruberg de Israëlische eer redde door Brecel met 68-47 te verslaan.

Maandag wonnen de Belgen al met 4-1 van de Verenigde Arabische Emiraten, woensdag is Maleisië de tegenstander, donderdag Cyprus en vrijdag volgt de confrontatie met Schotland (John Higgins en Stephen Maguire). De eerste twee van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales.