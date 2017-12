Brecel debuteert op de Masters tegen Mark Allen, in kwartfinales tegen Ronnie O'Sullivan? Redactie

18u30

Bron: Belga 4 Joel Hoylaerts - Photo News Meer Sport Luca Brecel (WS-11) staat volgende maand bij zijn eerste deelname aan het Masters in de eerste ronde tegenover de Noord-Ier Mark Allen (WS-8). Als de 22-jarige Limburger die horde neemt, volgt in de kwartfinales mogelijk een duel met titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-4), die zondag in de eerste ronde tegen de Hongkonger Marco Fu (WS-9) uitgeloot werd.

Brecel stond drie keer eerder tegenover de 31-jarige Allen en moest telkens het onderspit delven. In 2014 verloor hij in de zestiende finales van een PTC-toernooi met 4-2 en in de tweede ronde van het UK Championship met 6-0, in 2015 in de zestiende finales van het Shanghai Masters met 5-3. Allen, die drie rankingtoernooien op zijn palmares heeft, neemt voor de tiende keer op rij aan het Masters deel. Twee keer schopte hij het tot de halve finales, vijf keer tot de kwartfinales.

's Werelds nummer een en wereldkampioen Mark Selby opent het Masters tegen de Welshman Mark Williams (WS-10). De Australiër Neil Robertson tuimelde na zijn vroege uitschakeling op het UK Championship van de tiende naar de twintigste plaats op de wereldranglijst en zal er voor het eerst sind 2006 niet bij zijn op het toernooi met 's werelds beste zestien spelers.

Het Masters vindt van 14 tot 21 januari in het Alexandra Palace van Londen plaats. Van de achtste tot de halve finales wordt er naar een best of 11 gespeeld. In de finale gaat het naar een best of 19. De toernooiwinnaar steekt 200.000 pond op zak. Voor de runner-up is er 90.000 pond.

Loting eerste ronde:

Ronnie O'Sullivan (Eng/4) - Marco Fu (HKo/9)

Mark Allen (NIe/8) - Luca Brecel (Bel/11)

John Higgins (Sch/5) - Anthony McGill (Sch/15)

Ding Junhui (Chn/3) - Ryan Day (Wal/16)

Judd Trump (Eng/2) - Liang Wenbo (Chn/17)

Shaun Murphy (Eng/6) - Ali Carter (Eng/13)

Barry Hawkins (Eng/7) - Kyren Wilson (Eng/14)

Mark Selby (Eng/1) - Mark Williams (Wal/10)