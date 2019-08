Brecel bereikt kwartfinales van Paul Hunter Classic Redactie

24 augustus 2019

16u13

Bron: Belga 0 Meer sport Luca Brecel heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinales op het Paul Hunter Classic snookertoernooi, dat plaatsvindt in het Duitse Fürth. Amateur Ben Mertens is uitgeschakeld.

Brecel (WS 25) potte in de eerste frame een 73 break weg, waarna hij met enkele kleine breaks een 3-0 voorsprong nam. Doherty, de wereldkampioen van 1997, won frame vier met een 67 break. De 24-jarige Limburger kon zich echter met een 102 break in de vijfde frame vlot plaatsen voor de kwartfinales. Daarin neemt hij het op tegen de Engelsman Ricky Walden (WS 29).

De 14-jarige Mertens moest in de Engelsman Joe Perry met 4-0 zijn meerdere erkennen. Enkel in de derde frame kon de wereldkampioen -16 jaar gelijke tred houden, maar het was Perry die het haalde op de ultieme zwarte bal. De Paul Hunter Classic is een invitatietoernooi waar er dit jaar geen punten te verdienen zijn voor de wereldranking.

. Uitslagen:

Eerste ronde:

Luca Brecel (Bel/25) - Ken Doherty (Ier/61) 4-1

74(73)/1 - 66/29 - 82/8 - 10/84(67) - 135(102)/0.

Joe Perry (Eng/17) - Ben Mertens (Bel) 4-0

86/17 - 80/12 - 54/46 - 72/40. PJB/