Brecel bereikt derde Scottish Open na zege tegen thuisspeler McManus, Higgins pakt uit met maximumbreak XC

12 december 2018

18u52

Luca Brecel (WS 15) heeft zich vandaag geplaatst voor de derde ronde op het Scottish Open snookertoernooi. In het Schotse Glasgow versloeg hij thuisspeler Alan McManus met 4-2.

De 23-jarige Brecel nam de eerste frame voor zijn rekening, waarna de 47-jarige McManus met een 100 break gelijk stelde. Brecel potte in frame drie een 67 break weg, maar McManus trok de stand opnieuw in evenwicht. In de twee volgende frames lukte de Limburger breaks van 55 en 60 voor een 4-2-overwinning. Voor een plaats in de achtste finales neemt Brecel het op tegen de Schot Graeme Dott (WS 23), die zich in 2006 tot wereldkampioen kroonde.

147 voor Higgins

De Schot John Higgins (WS 4), viervoudig wereldkampioen, lukte in zijn wedstrijd tegen de Ier Gerard Greene (WS 73) in de derde frame een 147 maximum break. Hij potte de vijftien rode ballen met de daaropvolgende zwarte bal weg, waarna hij ook de kleuren wegspeelde. Voor Higgins is het zijn negende 147 break in zijn loopbaan. Het is ondertussen de 145ste maximum break in de geschiedenis en de elfde dit jaar.

Uitslag tweede ronde:

Luca Brecel (Bel/15) - Alan McManus (Sch/63) 4-2

65/51 - 0/100(100) - 102(67)/38 - 1/58 - 61(55)/13 - 74(60)/19