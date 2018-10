Brecel bereikt achtste finales European Masters na knappe remonte YP

04 oktober 2018

08u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 12) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het European Masters snookertoernooi (450.000 euro). In Lommel versloeg hij de Schot Alan McManus (WS 64) met 4-3.

In de eerste twee frames moest Brecel kansloos toezien hoe de 47-jarige McManus breaks van 79 en 66 wegpotte. In frame drie kreeg de 23-jarige Limburger enkele kansjes die hij echter niet kon verzilveren. Brecel, die nu met de rug tegen de muur stond, potte in frame vier een 57 break weg, waarna er in frame vijf een 63 break volgde.

De 47-jarige McManus, die zich in 1994 tot Masters-kampioen kroonde en ook nog twee rankingtoernooien won, liet zich nu ook betrappen op enkele missers die Brecel afstrafte met winst in frame zes. In de beslissende frame kreeg de Schot als eerste een grote kans, maar hij faalde. Brecel nam over en potte een 71 break weg voor de overwinning.

In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Engelsman Anthony Hamilton (WS 28).