Braziliaans volleyteam geducht voor Red Dragons in ‘galaduel’: “We mogen na WK voetbal niet wéér verliezen van België” Bart Fieremans in Italië

23 september 2018

13u15 0 Meer Sport De derde WK-ronde is onbereikbaar voor België, toch staat er vanavond om 20u30 nog veel op het spel tegen olympisch kampioen Brazilië: tonnen prestige én een mooie plek in de topacht op dit WK. Ook het Braziliaanse volleyteam neemt de Red Dragons ernstig, ze willen niet hetzelfde lot ondergaan als de Seleçao tegen België op het WK voetbal.

We polsten op dit WK even bij de Braziliaanse volleycoach Renan del Zotto en kapitein Bruno Rezende: zij zeggen beiden dat ze grote fans zijn van de Braziliaanse nationale voetbalploeg. “Natuurlijk, zoals elke Braziliaan houden we van voetbal, en die nederlaag tegen België in de kwartfinale op het WK heeft ons veel pijn gedaan”, zegt Rezende. “Brazilië heeft toen niet slecht gespeeld, maar België was heel efficiënt op de tegenaanval en jullie doelman keepte ongelooflijk. Ik zag nu op dit WK volley ook al reacties op sociale media passeren om onze volleybalploeg te motiveren: ‘Het mag niet gebeuren dat we weer van België verliezen (lacht).' We zullen dus gefocust zijn”.

Del Zotto ziet het volleyduel vanavond los van het WK voetbal, maar merkt wel een raakpunt op ussen de Red Dragons en de Rode Duivels: “Volleybal is iets anders dan voetbal. Maar België gaf ons op het WK voetbal een les in collectiviteit: hoe je wint als ploeg. Ook het Belgische volleybalteam speelt erg collectief. Ik zie dat graag. Een ploeg die slechts op een of twee spelers draait, is kwetsbaar.”

Toch is het onwaarschijnlijk dat Brazilië vandaag tegen België op het WK volley zijn sterkste team zal opstellen. Want: Brazilië is na de winst tegen Slovenië zaterdag al zeker van kwalificatie voor de Final Six, en heeft er dus baat bij enkele spelers te laten rusten. Maar de kern van Brazilië is zo breed – het wemelt van toppers in de sterke Braziliaanse competitie – dat de kwaliteit daaronder nauwelijks hoeft te lijden. Maar zeker is ook dat Brazilië de Red Dragons niet zal onderschatten: “We weten dat België een hecht blok heeft. Het is een goed uitgebalanceerd team met een steengoede coach. Ze halen steeds een heel, heel hoog niveau”, zegt Del Zotto.

Ook Rezende looft België: “Ik vind het geen verrassing dat België de tweede ronde op het WK haalde. Dit België speelt al heel lang samen en ze hebben enkele zeer gevaarlijke spelers. Ik speelde nog samen met Sam Deroo. Hij is ouder en nog beter nu. De twee middenblokkers Verhees en Van de Voorde zijn zeer belangrijk. België kan ook meerdere systemen spelen.”

Bij de Red Dragons leeft de topaffiche tegen Brazilië nog meer. “Een wedstrijd tegen het nummer één van de wereld en de olympisch kampioen is altijd supermooi. De motivatie zal erg groot zijn”, zegt Pieter Verhees. Kapitein Sam Deroo denkt aan de extra punten voor de wereldranking die België nog kan rapen: “En als we dan ook nog eens deftig volleybal kunnen spelen tegen Brazilië, is dat mooi meegenomen.”