Bradley Wiggins bergt roeiplannen voor Spelen van Tokio nu al op Redactie

21 september 2018

18u35

Bron: Belga 0 Meer Sport Bradley Wiggins zal dan toch niet als roeier deelnemen aan de Olympische Spelen van 2020 in de Japanse hoofdstad Tokio, zo maakte hij bekend.

De vijfvoudige olympische kampioen (baan)wielrennen speelde sinds vorig jaar met het idee om Groot-Brittannië te vertegenwoordigen in het roeien op de Spelen in Japan. "Ik train nog veel, maar ik heb toch besloten om niet naar de Spelen te gaan omdat ik te veel andere zaken te doen heb", bekende de Tourwinnaar van 2012. "Ik heb niet genoeg tijd om drie keer per dag te trainen en dat heb je nodig om een olympisch niveau te halen."

Wiggins kroonde zich in het verleden vijf keer tot olympisch kampioen. Hij was tweemaal de snelste op de individuele achtervolging in het baanwielrennen (2004 en 2008) en won twee keer de ploegenachtervolging in het baanwielrennen (2008 en 2016). In 2012 voegde de in Gent geboren Brit de individuele olympische tijdrit aan zijn palmares toe. Datzelfde jaar won hij als eerste Brit ooit ook de Ronde van Frankrijk.