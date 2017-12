Bouchikhi klopt Abdi en D'hoedt in Sylvestercross Redactie

Soufiane Bouchikhi heeft de 37ste editie van de Sylvestercross in het Nederlandse Soest gewonnen. Het podium was volledige Belgisch, met Bashir Abdi op de tweede en Jeroen D'hoedt op de derde plaats.

De 27-jarige Bouchikhi legde de 10,4 kilometer af in 35:08. In 2013 beëindigde hij de Sylvestercross op de tweede plaats, in 2014 kwam hij als derde over de meet. Drie weken geleden werd Bouchikhi vijfde op het EK veldlopen.

Abdi finishte als tweede in 35:45. D'hoedt vervolledigde het podium in 36:04. Koen Naert (36:56) werd achtste, voor Pieter-Jan Hannes (37:10).

Bij de vrouwen ging de zege naar de Poolse Katarzyna Rutkowska, die 22:42 nodig had voor zes kilometer. De Deense Anna Holm (22:49) werd tweede, de Nederlandse Andrea Deelstra (23:00) derde.

In de korte cross bij de mannen waren de eerste twee plaatsen voor België, met Ramdan Snoussi (10:40) en Ali Hamdi (10:51). Bij de vrouwen werd Renée Eykens (12:57) derde, achter de Nederlanders Famke Heinst (12:39) en Karin Nieuwenhuijsen (12:50).