Bouchikhi is Belgisch kampioen veldlopen bij de mannen, Van Accom viert bij de vrouwen DMM

01 maart 2020

17u55 0 Veldlopen Soufiane Bouchikhi heeft zich in het park van Laken tot Belgisch kampioen veldlopen bij de mannen gekroond. Hij haalde het met een straatlengte voorsprong voor Dieter Kersten en medefavoriet Isaac Kimeli. Kersten is de verrassende eindwinnaar in de CrossCup.

In de aanvangsfase bleven de favorieten bij elkaar, maar toen Soufiane Bouchikhi zijn duivels ontbond, kon niemand mee. De nummer zeven van het afgelopen EK veldlopen liep alleen maar verder weg en snelde al bij al makkelijk naar zijn tweede nationale titel. Trainingsmaatjes Kimeli en Kersten vochten het uit voor zilver, en het was Kersten die uiteindelijk verrassend de tweede plaats pakte voor drievoudig Belgisch kampioen Kimeli. De Limburger is daardoor ook eindwinnaar in de CrossCup, voor Soufiane Bouchikhi.

Vlaams kampioen Lahsene Bouchikhi - de jongere broer van Soufiane - moest vrede nemen met de negende plaats. Het 36-jarige ouderdomsdeken Lander Tijtgat verraste met een vierde plaats, marathonspecialist Thomas De Bock maakte de top vijf compleet.

Van Accom wint verrassend, Verbruggen verliest in laatste wedstrijd ongeslagen status

Sofie Van Accom heeft zich tot Belgisch kampioene veldlopen bij de vrouwen gekroond. Torenhoog favoriete Hanne Verbruggen, die ongeslagen aan de laatste wedstrijd van het seizoen begon, werd pas vierde.

Verbruggen vertrok gewoontegetrouw als een raket, maar op het zware parcours in Brussel bleek dat niet verstandig. Ze werd weer bijgehaald door Van Accom en titelverdedigster Hanna Vandenbussche. Onder het tempowerk van Vandenbussche moest Verbruggen uiteindelijk verrassend passen. Ze werd op het einde zelfs nog bijgehaald door Katrijn Vande Riviere, een complete verrassing op de derde plaats.

Van Accom en titelverdedigster Vandenbussche vochten het uit voor de zege. Vandenbussche probeerde Van Accom, die op papier veel sneller is, kwijt te spelen voor het ingaan van de spurt. Dat lukte niet en zo kon 1.500 meterspecialiste Sofie Van Accom voor de eerste keer in haar carrière naar de Belgische veldlooptitel snellen. Verbruggen is ondanks haar vierde plaats wel de eindwinnares van de CrossCup.