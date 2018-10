Boston Red Sox verdubbelen voorsprong tegen LA Dodgers in World Series LPB

25 oktober 2018

08u12

De Boston Red Sox staan na twee duels in de World Series, de finale van de Amerikaanse baseballcompetitie (MLB), op een 2-0-voorsprong tegen de Los Angeles Dodgers. Woensdag trokken ze voor de tweede dag op rij aan het langste eind in hun eigen Fenway Park. Het werd 4-2. Dinsdag was de eerste finalewedstrijd op 8-4 geëindigd.

De Red Sox, de beste ploeg uit de reguliere competitie, hebben nog twee overwinningen nodig om de Houston Astros op te volgen op de erelijst. Die versloegen vorig jaar in de finale de Dodgers met 4-3. De volgende drie duels staan in Los Angeles geprogrammeerd.

De Red Sox werden al acht keer kampioen, voor het laatst in 2013. De teller van de Dodgers staat op zes. Hun laatste triomf in de World Series dateert van 1988.