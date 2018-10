Boston Red Sox pakken negende kampioenstitel in World Series LPB

29 oktober 2018

06u37

Bron: anp 0

Boston Red Sox heeft de World Series gewonnen. In de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie haalden de Red Sox het in de vijfde wedstrijd van de best-of-seven serie met 5-1 van de LA Dodgers. Goed voor een onoverbrugbare 4-1-voorsprong. De Red Sox pakte daarmee hun negende kampioenstitel, de vorige dateerde van 2013. De teller van de Dodgers blijft op zes staan. Hun laatste triomf in de World Series dateert al van 1988.