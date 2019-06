Boston dwingt beslissend duel af tegen Saint-Louis in strijd om Stanley Cup Redactie

10 juni 2019

08u40

Bron: Belga 0

In de strijd om de Stanley Cup, de trofee voor het beste team in de Noord-Amerikaanse ijshockeyliga NHL, moet een zevende wedstrijd de beslissing brengen tussen Boston en Saint-Louis. De Bruins uit Boston wonnen gisteren met 1-5 van de Blues uit Saint-Louis en brachten de stand zo weer in evenwicht (3-3).

Woensdag wordt het zevende en laatste duel gespeeld in Boston. De winnaar van die match mag de Stanley Cup in de lucht steken. Boston mikt op een zevende titel, de eerste sinds 2011. Voor Saint-Louis zou het, na drie verloren finales (968, 1969, 1970), een primeur zijn.