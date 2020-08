Bookmakers kregen gelijk: Delfine Persoon maakte nauwelijks kans tegen Taylor

Meer sport

Alle ogen op Delfine Persoon. Vanavond trof onze landgenote in het Engelse Brentwood Katie Taylor een tweede keer. Waarnemers achtten onze landgenote zeker niet kansloos, maar voor de bookmakers was Taylor toch wel de grote favoriete. Later op de avond bleken de bookmakers het dan ook bij het rechte eind te hebben.