Bondsvoorzitter woedend na stopzetten volleybalcompetitie: “Dit pikken wij niet” BrV/WVM

14 maart 2020

19u57 4 Meer sport De Belgische Volleyballiga heeft na overleg met de clubs beslist dat de EuroMillions Volley League, die wegens de coronacrisis stilligt tot 3 april, na die datum niet meer hervat wordt. Het seizoen wordt afgesloten zonder kampioen of ranking. Máár: dat werd beslist zonder medeweten van de Federatie. Bondsvoorzitter Guy Juwet is woedend.

"In bepaalde clubs mag er niet meer getraind worden tot 19 april, in andere moeten of willen de buitenlandse spelers zo snel mogelijk terug bij hun familie zijn", klinkt het in een mededeling van de liga. "Het kampioenschap eind april hervatten zonder competitievervalsing is dan ook praktisch onmogelijk. De Liga-clubs hebben gekozen voor zekerheid boven onzekerheid, voor burgerschap boven eigenbelangen. Daarom zal de Liga-competitie na 3 april niet terug opgestart worden. Symbolisch zou er voor dit seizoen geen kampioenstitel uitgereikt en geen ranking opgemaakt worden. Omdat de competitieformule op die manier in elkaar zit dat enkel diegene die de eindmeet bereikt, na verschillende fases, de titel krijgt."

"De Liga zal in goede verstandhouding met de Federatie en afwachtend wat de CEV zal beslissen, afspreken hoe de Europese tickets zullen verdeeld worden. In de sport is dit van groot belang, voor ons als vaandeldragers van het Belgisch Volleybal, is dit vandaag secundair. Het is met pijn in het hart dat die beslissing genomen wordt, en wij denken ook aan onze spelers, die normaal al geen hoge lonen verdienen, en hiermee tijdelijk werkloos worden. Elke club zal hiervoor de nodige aandacht hebben.” Roeselare, Aalst, Achel en Maaseik waren nog in de running voor de titel.

Bondsvoorzitter woedend: “Dit pikken wij niet”

Oorlog tussen de Volleyballiga en de Federatie. De beslissing om de competitie af te sluiten komt van de Liga, zonder medeweten van de Federatie. Bondsvoorzitter Guy Juwet reageert woedend. “De basketbalclubs hebben hetzelfde besloten, maar na samenspraak met hun federatie. Ik heb vooraf Roeselare nog gehoord: zij spraken van eventuele play-offs in de maand mei. En nu lees ik plots ook dat mailtje: de Liga A-clubs beslissen in hun eentje om zelf de competitie stop te zetten. Wij weten van niks. Dit pikken wij niet.” De definitieve competitiestop geldt alleen voor Liga A.