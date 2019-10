Bondsvoorzitter Marc Coudron: "Dit is een zware klap” Redactie

26 oktober 2019

14u47

Bron: Belga 0

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 12) konden zich zaterdag niet plaatsen voor de Olympische Spelen van komend jaar in de Japanse hoofdstad Tokio. In de terugwedstrijd van de barrages verloren de Red Panthers met 0-2 van China, nadat ze vrijdag de heenwedstrijd al met dezelfde cijfers hadden gewonnen. Shoot-outs werden dus beslissend en daarin trok China nipt met 2-1 aan het langste eind. "Dit is een zware klap", vertelde bondsvoorzitter Marc Coudron na de wedstrijd.

"Ik kan er echt niet bij. Nooit had ik me zo'n scenario durven voorstellen. De teleurstelling is groot, maar we moeten nu ook niet de ontwikkeling van het vrouwenhockey in België in vraag beginnen stellen. Dit is een 'accident de parcours'. We willen blijven voortwerken en de ontwikkeling is zeker positief. Het is een kwestie van lang en hard werken. Nogmaals, dit is een teleurstelling, maar we moeten voort. Gelukkig kunnen we in tegenstelling tot de vorige olympiade wel rechtstreeks naar de grote toernooien, zoals de Pro League in januari en het EK van 2021.”