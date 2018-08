Bondscoach ziet kansen voor Elke Vanhoof op EK BMX: "Zonder tegenslag is podium mogelijk" Redactie

10 augustus 2018

16u12

Elke Vanhoof bij de vrouwen, en Mathijs Verhoeven en Ruben Gommers bij de mannen, hebben zich geplaatst voor de achtste finales in de BMX op de Europese kampioenschappen in het Schotse Glasgow.

De negentienjarige Gommers won zijn reeks na drie tweede plaatsen. Verhoeven werd vierde na een derde, vierde en zesde stek. De top vier van elke reeks stootte door naar de volgende ronde. Elias Verbinnen, Marnicq Janssens en Wouter Segers werden uitgeschakeld. De achtste finales worden morgen gereden.

Bij de vrouwen mag voormalig Europees kampioene en olympisch finaliste Elke Vanhoof zich opmaken voor de achtste finales. Vanhoof won de tweede reeks dankzij twee zeges en een vierde stek in de runs. Karo Vertessen werd uitgeschakeld.

Elke Vanhoof: "Het wordt afwachten"

Vooral voormalig Europees kampioene en olympisch finaliste Elke Vanhoof liet een uitstekende indruk na, met twee zeges en een vierde stek in de runs. "Ik was dan ook heel tevreden met mijn eerste twee manches, ik kon telkens uitstekend starten. In de derde run was ik wat minder geconcentreerd, want ik wist dat ik al gekwalificeerd was. Ik ben drie maanden buiten strijd geweest en ben pas drie weken geleden opnieuw beginnen trainen met de BMX. Voor morgen zal het dus wat afwachten worden. Het is een lastig en uitdagend parcours", vertelde ze in Schotland.

Bondscoach Jacobs: "Podium is mogelijk"

"De prestatie van Elke was misschien verrassend voor anderen, maar niet voor ons. Ze is snel hersteld van haar blessures en trainde de voorbije weken uitstekend", vulde bondscoach Chris Jacobs aan. "Zonder tegenslag mag Elke mikken op een finale en is een podium mogelijk."

Ook voor Belgisch kampioen Ruben Gommers was er een zege in de reeksen, na drie tweede plaatsen in zijn runs. Telkens was hij nochtans aarzelend gestart. "Dat is mijn werkpunt en ik merk wel dat er al wat verbetering is. Ik voelde me echter erg goed en kon zo nog heel wat tegenstanders voorbijgaan. Ik hou echt van dit technisch uitdagend parcours, ik zou het me niet mooier kunnen voorstellen. Ik denk dan ook dat de halve finales tot de mogelijkheden behoren, al hangt veel af van mijn tegenstanders in de kwartfinales."