Bondscoach Vital Heynen verruilt Red Dragons voor wereldkampioen Polen DMM

07 februari 2018

14u38 0 Meer Sport Vital Heynen, de bondscoach van onze Belgische volleybalmannen, gaat aan de slag als oefenmeester bij wereldkampioen Polen. De 48-jarige ex-volleybalspeler was sinds januari 2017 aan de slag als bondscoach. Alain Dardenne wordt genoemd als een van de vervangers.

Het was de bedoeling dat de Poolse volleybalbond vandaag zijn nieuwe bondscoach bij de mannen zou voorstellen. De voorbije dagen kregen de drie kandidaten de kans om hun visie toe te lichten. Vital Heynen (48) stond daarbij met stip genoteerd, in concurrentie met de twee Poolse tegenkandidaten en ex-internationals Piotr Gruszka (40) en Andrzej Kowal (46).

Heynen combineerde tot op vandaag de functie van bondscoach bij de Red Dragons met de coaching bij de Duitse competitieleider Friedrichshafen. Gruszka (ex-Katowice) is de huidige assistent-bondscoach van Polen en Kowal is de nummer één bij de Poolse topclub Rzeszow. De keuze is uiteindelijk op Heynen gevallen, die door de Polen wel een voorwaarde kreeg opgelegd: hij moet zelf de opstapclausule van zijn contract met de Red Dragons tot 2020 betalen. In Polen wacht Heynen als voltijds bondscoach een lucratief contract.

De Belgische Volleybalbond richt nu de steven naar een vervanger. Alain Dardenne wordt daarbij genoemd als een van de mogelijke kandidaten. Onze 59-jarige landgenoot was tot vorig jaar aan de slag als coach bij het ter ziele gegane Antwerpen.

Vital Heynen heeft vandaag gesproken met de Poolse bond en heeft beslist om zijn contract met de Belgische federatie te verbreken. De federatie gaat vanaf nu op zoek naar een opvolger en zal hierover communiceren als er meer nieuws is. pic.twitter.com/BdSCHadm9M TopVolleyBelgium(@ Volley_Belgium) link

"We wilden Heynen heel graag houden, maar snappen dat hij voor een topvolleyballand als Polen kiest", laat de Belgische volleybalfederatie in een reactie weten.

"Dat Heynen naar Polen trekt, komt niet als een verrassing", klinkt het. "Vorig jaar zat de Poolse bond al achter hem, maar toen koos hij voor ons. Wij wilden graag verder gaan met Heynen en hoopten dat hij zijn contract tot de Olympische Spelen van 2020 zou uitdoen. Maar het is logisch dat hij zijn kans wil wagen bij een wereldtopper, dat is heel aantrekkelijk voor een coach."

Een naam voor een opvolger is er nog niet. "We hebben nog geen contact gehad met een potentiële nieuwe bondscoach", meldt de volleybalfederatie. "We gaan nu op zoek en zullen op het gepaste moment communiceren. We geloven niet dat het vertrek van Heynen invloed zal hebben op de sportieve prestaties van de Red Dragons. Het is goed dat er nu al klaarheid is en de ploeg zal er de komende wedstrijden staan."

Het WK staat van 10 tot 30 september op de agenda in Italië en Bulgarije.