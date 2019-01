Bondscoach Shane Mcleod is op zijn hoede voor Spanje: “Het kan beide richtingen uit” Redactie

18 januari 2019

19u47

Bron: Belga 0 Meer Sport De Red Lions openen morgen in het Estadio Betero van Valencia als wereldkampioen en nummer één van de wereld de gloednieuwe Hockey Pro League. De eerste tegenstander wordt gastland Spanje (FIH 9). “Het kan beide richtingen uit", blikte bondscoach Shane McLeod vooruit op de openingsmatch.

"Spanje heeft de neiging om het spel te vertragen en op de eigen helft te kamperen. Daardoor kunnen ze ons in de problemen brengen", waarschuwt de Nieuw-Zeelandse trainer van de Belgen. "Het is aan ons om ritme te brengen in het spel, zodat we een open wedstrijd krijgen en snel kansen creëren."

De Lions, ongeslagen sinds juli 2017, treffen een Spanje dat op revanche zal uit zijn na een tegenvallend WK. De Spanjaarden, nog steeds zonder hun aan de schouder geblesseerde sterspeler Miguel Delas, werden daar uitgeschakeld in de poulefase en beëindigden het toernooi als dertiende (op zestien landen).

"Op een WK heb je altijd teams die goed presteren, en andere die onder de verwachtingen blijven. Ik vond Spanje het meest ongelukkige team in India. De Spanjaarden zijn meer waard dan hun eindresultaat doet vermoeden. We zullen hun ware gelaat zaterdag zien. Ik verwacht een mooi duel."

Na Spanje trekken de Red Lions naar Zuid-Amerika voor een duel met olympisch kampioen Argentinië, in Cordoba (26 januari). Vervolgens volgen duels bij Nieuw-Zeeland, in Auckland (1 februari), en Australië, in Melbourne (3 februari).

"De Argentijnen hebben een stijl die lijkt op de Spaanse, met dan het bijkomende gevaar van Guillermo Peillat op penaltycorner", zegt McLeod. "Het wordt een mooie uitdaging om tegen de olympische kampioen te spelen. Dat wordt een mooi affiche. Tegen Nieuw-Zeeland en Australië mogen we ons opmaken voor snelle speelstijlen, 'Run and Gun'. Het spel zal heel snel op en neer gaan. De partij tegen Nieuw-Zeeland wordt een goede voorbereiding op de match tegen Australië. Dat wordt een echte test. Tegen dan moeten we ons hoogste niveau halen.”