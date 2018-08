Bondscoach selecteert veertien Red Dragons voor oefenduels tegen Bulgarije Redactie

22 augustus 2018

16u13

Bron: Belga 0 Meer Sport Andrea Anastasi, bondscoach van de Belgische volleymannen, heeft vandaag veertien Red Dragons geselecteerd voor de twee oefeninterlands in en tegen Bulgarije, zaterdag en zondag.

De veertien die vrijdag naar Varna afreizen, zijn Sam Deroo, Bram Vandendries, Hendrik Tuerlinckx, Stijn D'Hulst, Igor Grobelny, Lowie Stuer, François Lecat, Kevin Klinkenberg, Pieter Verhees, Simon Vandevoorde, Jelle Ribbens, Matthias Valkiers, Tomas Rousseaux en Pieter Coolman.

De matchen kaderen in de voorbereiding op het WK 2018, dat in september in Italië en Bulgarije wordt georganiseerd. De Dragons spelen in Firenze in groep A tegen Argentinië (12/09), gastland Italië (13/09), Slovenië (15/09), Japan (16/09) en de Dominicaanse Republiek (17/09).