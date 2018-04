Bondscoach Red Dragons maakt selectie van 23 bekend voor European League Redactie

19 april 2018

20u07

Bron: Belga 0 Meer Sport Andrea Anastasi, de nieuwe bondscoach van de Belgische volleymannen, heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Golden European League. Vanaf 19 mei tot en met 6 juni proberen de Red Dragons (FIVB-15) zich te plaatsen voor de Final Four van de European League op 13 en 14 juni. Slovakije (FIVB-26), Estland (FIVB-32) en Zweden (FIVB-78) zijn de tegenstanders.

Samen met de selectie maakte Anastasi ook bekend dat de Argentijnse fysiektrainer Daniel Lecouna en de Poolse scout Karol Redzioch aan de technische staf toegevoegd worden. Redzioch is de vaste scout van Anastasi bij Gdansk. De twee werkten ook al samen bij de Poolse nationale ploeg, waarvan Anastasi van 2011 tot 2013 hoofdcoach was. Naast ervaringen als scout met coaches als Gardini, Kowal, Serafin en De Giorgi was Redzioch ook al assistent bij de Poolse U23 op het WK.

Fysiektrainer Lecouna is momenteel aan de slag bij het Italiaanse Monza en heeft een verleden van zes jaar bij Belchatow, waarmee hij twee keer landskampioen werd. Van 2001 tot 2008 begeleidde hij het nationale team van Argentinië, daarna was hij nog aan de slag bij de Finse en de Tsjechische nationale ploeg. Ook toen Daniel Castellani (ex-Maaseik) in 2009 Europees kampioen werd met Polen, was Lecouna de physical coach.

Selectie:

Spelverdelers: Sander Depovere (Roeselare), Stijn D'Hulst (Düren), Lienert Cosemans (Waremme), Mathias Valkiers (PAOK)

Opposites: Hendrik Tuerlinckx (Roeselare), Jolan Cox (Maaseik), Gert van Walle (Aalst)

Hoekspelers: Sam Deroo (Kedzierzyn), Igor Grobelny (Alpenvolleys Haching), François Lecat (Vibo Valentia), Kevin Klinkenberg (Milano), Simon Peeters (Haasrode Leuven), Tomas Rousseaux (Olsztyn), Mathieu Vanneste (Haasrode Leuven), Berre Peters (Topsportschool Vilvoorde/Maaseik)

Middenspelers: Pieter Verhees (Vibo Valentia), Simon Van De Voorde (Teheran), Pieter Coolman (Roeselare), Wannes De Beul (Guibertin), Arno Van de Velde (Roeselare)

Libero's: Lowie Stuer (Gent), Jelle Ribbens (Toulouse), Quentin Albert (Waremme)

Programma:

zaterdag 19 mei: Zweden - België

woensdag 23 mei: Estland - België

zaterdag 26 mei: België - Slovakije (in Aalst)

woensdag 30 mei: Slovakije - België

zondag 3 juni: België - Estland (in Kortrijk)

woensdag 6 juni: België - Zweden (in Kortrijk)