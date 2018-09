Bondscoach Mestdagh hinkt op twee gedachten voor duel van Belgian Cats tegen Spanje Redactie

24 september 2018

16u38

Daags na het nipte verlies van de Belgian Cats op het WK tegen Japan, overheerste bij bondscoach Philip Mestdagh een dubbel gevoel. Hij is tevreden met de manier waarop de Belgische basketvrouwen zich weerden, maar baalt anderzijds om de nederlaag.

"Ik ben zeker dat de speelsters ontgoocheld zijn. We hadden minstens twee keer de mogelijkheid om de match te winnen, op het einde van de reguliere speeltijd en in de verlenging. Maar we hebben dat niet gedaan en daardoor missen we misschien de tweede plaats. Die zou ons op papier een minder moeilijke tegenstander opleveren in de kwalificatiematch voor de kwartfinale."

Tenzij de Belgen vanavond stunten tegen Europees kampioen Spanje, tevens de runners-up van het laatste WK en de Spelen, worden ze derde in hun groep. Dan moeten ze voorbij China of Senegal om de laatste acht te halen.

Mestdagh belooft Spanje "de zege niet cadeau te doen", maar wil anderzijds ook wat reserve inbouwen met het oog op de barrages. "We moeten realistisch zijn. Het (een zege) zou een enorm exploot zijn. Daarnaast zijn we een klein land en bestaat de kans dat onze barragematch in het begin van de dag wordt gepland, dus zo'n achttien uur na de partij tegen Spanje. Je moet verstandig zijn en voorzichtig zijn met de minuten van je sleutelspeelsters. Ann Wauters reageerde goed na haar knieproblemen maar we gaan geen risico nemen. Ze zal deelnemen aan de opwarming maar niet spelen omdat we haar zo goed mogelijk willen klaarstomen voor de barrages."

Emma Meesseman denkt nog niet aan barrageduel

Voor Emma Meesseman, sterkhouder van de Belgian Cats op het WK in Tenerife, is alleen de laatste groepsmatch van morgen tegen Spanje van tel. Ze is nog niet bezig met een eventuele barragewedstrijd.

"Dat is de manier waarop we het altijd doen. We nemen het steeds match per match en de volgende wedstrijd is steeds de belangrijkste. De focus ligt op Spanje. De ontgoocheling om het verlies tegen Japan is nog groot maar we moeten deze rustdag gebruiken om de batterijen op te laden en ons voor te bereiden op Spanje", zegt ze daags na het nipte verlies tegen Japan.

Door die nederlaag eindigen de Belgen, behoudens een enorme stunt tegen Europees kampioen Spanje, als derde in de groep en wacht een barrageduel tegen China of Senegal om de kwartfinales te halen.

Spanje klopte de Cats vorig jaar in de halve finale van het EK (68-52) en was enkele weken geleden ook te sterk in een oefenduel in Valencia (58-46). "Maar die wedstrijd is geen referentie", benadrukt Meesseman. "We moeten met dezelfde energie spelen als tegen Japan. Zoals in alle wedstrijden op heel hoog niveau zullen we oog moeten hebben voor de details. Spanje is een machine en de kleinste fout betaal je cash. Het wordt een heel fysieke en tactische match."

Julie Allemand ziet duel tegen Spanje als voorbereiding op barrage

Julie Allemand kon ondanks een uitstekende wedstrijd tegen Japan (13 ptn, 7 assists) niet verhinderen dat de Belgian Cats hun tweede groepsmatch op het WK verloren. Dinsdagavond tegen topfavoriet Spanje gaan de basketvrouwen best niet voluit om zo krachten te sparen voor de barrages, meent de 22-jarige spelverdeelster.

"Als we kunnen winnen, gaan we die kans uiteraard niet laten liggen", zegt de Luikse. "Alles kan gebeuren. Het is aan de coach om een organisatie neer te zetten en te verduidelijken hoe hij het ziet. Persoonlijk denk ik dat het misschien niet de beste oplossing is om voluit te gaan en dan misschien te winnen met "slechts" zes punten. Dan ben je nog geen groepswinnaar (daarvoor moet België met meer dan 8 punten winnen van Spanje, red) en daarna wacht een barrage tegen China of Senegal. Het is in de barrages dat je alles moet geven want dat wordt de belangrijkste afspraak. Het is sinds het begin ons doel om de top acht te halen."

Niettemin kan het duel tegen Spanje volgens Allemand ook nuttig zijn voor het groeiproces van de Cats. "Het wordt hoe dan ook een match van een heel hoog niveau. In zo'n wedstrijd zullen we, net zoals tegen Japan, nog groeien en veel leren. En dat is goed met het oog op de barrages. De match tegen Puerto Rico was gemakkelijk maar het was een goeie opener voor het toernooi en om vertrouwen te winnen. Nu groeien we beetje bij beetje en de match tegen Spanje moeten we goed gebruiken."

