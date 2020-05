Exclusief voor abonnees Bondscoach McLeod hervat met Red Lions en blikt terug op quarantaine: “IJskast niet beste vriend van de spelers” Bart Fieremans

03 mei 2020

20u34 0 Hockey Morgen hervatten de Red Lions de trainingen onder strikte regels. Bondscoach Shane McLeod blikt terug op de quarantaine: hij zag door het uitstel van de Spelen zijn contract verlengd en intussen sprong zijn vrouw als arts bij in de coronastrijd: “Tja, wat stellen dan enkele goals voor?”

McLeod is trots over hoe zijn hockeyinternationals als profs én solidair met de gemeenschap de voorbije weken met de thuisisolatie zijn omgegaan. Maar de coronacrisis doorkruiste ook zijn eigen plannen door het uitstel van Tokio 2020 naar 2021. Normaal wou McLeod volgend jaar een sabbatjaar in Nieuw-Zeeland doorbrengen – back to the roots – maar die plannnen stelt hij nu graag uit. Ook al liep zijn contract eind dit jaar af, was het de logica zelve dat te verlengen tot na Tokio. Weliswaar na de nodige onderhandelingen, want de federatie had al een akkoord gesloten met assistent Michel van den Heuvel als opvolger vanaf januari 2021.

