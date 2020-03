Bondscoach Belgian Cats stopt na dit seizoen bij Namen: “Ik voelde dat we niet meer vooruitgingen” MDRW

04 maart 2020

18u18

Bron: Belga 0 Basketbal Bondscoach Philip Mestdagh is komend seizoen niet langer coach bij basketeersteklasser Namen. “Ik heb nood aan een nieuwe uitdaging.”

De 57-jarige Mestdagh is sinds 2017 bij de vrouwenploeg van Namen aan de slag. Toen maakte hij na één jaar de overstap van Castors Braine, waar hij eind 2016 ontslagen werd na tegenvallende resultaten in Europa. Met de club uit Namen won hij in 2018 de Beker. “Ik ben nu bijna drie jaar bij Namen aan de slag en we hebben hier een volledige structuur neergezet, op het vlak van coaching, fysieke voorbereiding en medische ondersteuning”, vertelde Mestdagh.

“Namen is een club met veel potentieel, maar ik voelde dat we niet meer vooruitgingen. Ik betreur het daarbij dat het Belgische kampioenschap ook niet wat meer kan profiteren van het succes van de Belgian Cats. Ik voelde dan ook dat ik een nieuwe uitdaging kon gebruiken. Het is nu of nooit meer. Momenteel heb ik evenwel nog geen voorstellen ontvangen, maar ik denk dat die wel zullen volgen, ook uit het buitenland.”

Eerst doet Mestdagh het seizoen nog uit bij Namen, dat momenteel op de derde plaats staat in het kampioenschap en strandde in de halve finales van de Beker.