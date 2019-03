Bolingo bijt spits af voor Belgian Cheetahs in Glasgow TLB

03 maart 2019

10u57

Cynthia Bolingo wordt vanavond (21u40) de eerste loopster van het Belgische kwartet op de 4x400 meter tijdens het EK indoor in Glasgow.

De zilveren medaille van de individuele 400 meter zal de stok doorgeven aan Hanne Claes. Daarna is het de beurt aan Margo Van Puyvelde. Camille Laus wordt de slotloopster.

De Belgian Cheetahs treden in dezelfde volgorde aan als tijdens het EK in open lucht van vorige zomer in Berlijn. Alleen ontbrak toen de geblesseerde Van Puyvelde. Justien Grillet liep in haar plaats. De ploeg werd er vierde.