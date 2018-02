Bokswereld rouwt om Scott Westgarth, die overleed nadat hij zaterdagavond zware kamp won Hans Op de Beeck

26 februari 2018

12u03 83

De Britse bokser Scott Westgarth is overleden nadat hij zaterdagavond een zware kamp won op punten. Westgarth (31) versloeg Dec Spelman na tien ronden in de lichtzwaargewichtklasse, in de centraal gelegen Engelse stad Doncaster, in een kamp waarin beide boksers een keer zwaar tegen het canvas gingen. Snel na de partij werd duidelijk dat Westgarth zware averij had opgelopen. Tijdens het interview achteraf zag hij er heel bleek en verward uit en moest hij zijn hoofd ondersteunen. Westgarth probeerde nog zelf terug te strompelen naar zijn kleedkamer in The Dome, maar verloor het bewustzijn waarna eerstehulpverleners hem snel richting ziekenhuis afvoerden. In het Royal Hallamshire Hospital overleed hij vanacht. Het is de promotor van het gevecht, Stefy Bull, die het nieuws communiceerde en meteen ook een GoFundMe-pagina heeft opgericht om de familie van Westgarth financieel te ondersteunen. Naast familie laat de bokser ook een vriendin Natalie achter.

God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward 💔😔 Stefy Bull(@ StefyBull) link

Ook Spelman betuigde op Twitter al zijn medeleven: "Totaal kapot en zonder woorden - ik blijf bidden voor de familie van Scott en zijn goeie vrienden. Rust zacht, mijn vriend." Grote namen uit de bokswereld zoals Frank Bruno, Ricky Hatton of bokspromotor Eddie Hearn laten van zich horen. Westgarth, die in 2013 debuteerde in de ring, won zaterdag zijn vierde kamp op rij en zegevierde in totaal in zeven van zijn tien kampen. De hoofdkamp van de avond, die tussen gewezen Sheffield United-kapitein en ex-Brits kampioen Curtis Woodhouse en John Wayne werd eerst uitgesteld en, toen de ernst van de conditie van Westgarth bekend raakte, afgelast.

Super proud of @scottwestgarth!! 🥊🥊 pic.twitter.com/dC8SuQLJ8e Lorna McKenna(@ lorna_mckenna) link

Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott's family and the people close to him rest easy my friend 🙏 xxx dec spelman(@ dec_spelman) link

Very saddened to hear a boxer has lost his life, my thoughts are with his family at this difficult time. RIP Scott Westgarth 🙏🏽 https://t.co/eDQKS9ZLG0 Frank Bruno MBE(@ frankbrunoboxer) link

Our thoughts and condolences with the family of Scott Westgarth, may he rest in peace 🙏🏼😔 Eddie Hearn(@ EddieHearn) link

Heartbreaking this. Thoughts to his friends and family. And to anyone involved in the show. Rest in peace young man x https://t.co/ubgrfx8nIm Ricky Hatton MBE(@ HitmanHatton) link

Prayers are with Scott Westgarth this evening, sometimes with all the hype around boxing you forget how dangerous this sport is. My fight with @JWHIBBERT is irrelevant and means nothing compared to life. Fingers crossed Scott is ok Curtis Woodhouse(@ curtiswoodhous8) link