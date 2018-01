Bokswereld in de ban van rematch veelbesproken kamp: "Een van de belangrijkste boksevenementen uit de geschiedenis" XC

30 januari 2018

09u23

Bron: The Guardian 2 Meer Sport Op 16 september 2017 nam Saul ‘Canelo’ Alvarez het tegen Gennady 'GGG' Golovkin op voor een kamp om de wereldtitels bij de middengewichten bij de IBF, WBC en WBA. Die laatste leek te winnen op punten, maar de jury hield het op een gelijkspel. “Ik ben nog steeds de kampioen”, klonk het bij Golovkin, die net als Alvarez meteen opriep tot een nieuw gevecht. En dat komt er ook: 5 mei 2018.

Het eerste duel tussen beide kemphanen eindigde dus onbeslist. Onbegrijpelijk voor heel wat fans en prominenten uit de bokswereld. Golovkin deelde namelijk de meeste rake meppen uit en had gewoonweg de bovenhand. Maar dat zagen de drie kamprechters anders. Eén van hen gaf ‘GGG’ wel degelijk het voordeel (115-113), maar een collega (Adalaide Byrd) koos voor Alvarez (118-110) en de laatste kamprechter hield het op een gelijkspel (114-114). “Beide boksers kunnen de ring met opgeheven hoofd verlaten, maar dit was allerminst een onbesliste kamp”, aldus ex-bokser Lennox Lewis.

Voor Golovkin was het destijds zijn eerste partij die hij niet won. De 35-jarige Kazach, woonachtig in Los Angeles, heeft 37 overwinningen achter zijn naam, waarvan 33 met knock-out. “Ik ben klaar om Canelo opnieuw aan te pakken en ben blij dat hij de strijd is aangegaan”, vertelt Golovkin. “Dit is de kamp die de wereld wil. Dit is het gevecht dat het boksen verdient. Ik was het niet eens met sommige beslissingen van de jury in het eerste gevecht, maar deze keer zullen er geen twijfels meer zijn. Ik stap uit de ring als dé kampioen bij de middengewichten.”

Ook tegenstander Alvarez is allesbehalve een doetje. De 27-jarige Mexicaan verloor slechts één van z’n 52 profkampen. Door wie? Jawel: Floyd Mayweather. “Ik ben verheugd om opnieuw deel te nemen aan een van de belangrijkste boksevenementen uit de geschiedenis”, luidt het bij Alvarez. “Dit tweede duel is voor de fans, die het beste gevecht willen zien. Deze keer zal Golovkin geen excuses hebben met betrekking tot de juryleden, want ik kom om hem knock-out te slaan.” Veelbelovende woorden. Worden die ook ingelost? Antwoord op 5 mei.

You’re right. This time we won’t need the judges. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/h5Hcsh2Evo Gennady Golovkin(@ GGGBoxing) link