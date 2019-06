Bokswereld in de ban van brutale knock-out: “Alsof hij werd beschoten met een bazooka” GVS

09 juni 2019

09u59

Bron: Boxrec, News.com 0

“Alsof hij in elkaar klapte als een strandstoel.” In de Amerikaanse stad Reno in de staat Nevada konden toeschouwers van een boksmatch bij de lichtgewichten hun ogen niet geloven toen Christopher Brooker neerzeeg. Na een rake mep van Michael Seals op het hoofd van de 28-jarige Amerikaan, ging het licht volledig uit. Brooker viel achterwaarts in de touwen, zijn hoofd niet ondersteund en het rechterbeen onder het lichaam. Na de rake K.O. zette een deel van het publiek een applaus in, maar andere kijklustigen waren toch vooral bezorgd over de toestand van de verliezer. Een dokter repte zich naar de man voor een eerste cruciale controle.

Michael Seals drops Brooker for the KO!!#ValdezSanchez | @ESPN+ pic.twitter.com/eHFoEWrEyU Top Rank Boxing(@ trboxing) link

“Dit was iets speciaals”, zag ook boksexpert Andreas Hale. “De KO van Seals was een van de meest bizarre die ik ooit heb gezien. Brooker zag eruit alsof hij net werd geraakt met een bazooka.” Mogelijk maakte de bokser uit het verliezende kamp de akelige val doordat hij na de beslissende slag met de kin op de knie van Seals belandde. Op Twitter en gespecialiseerde bokswebsites wordt het gevecht alvast duchtig besproken, want het schrikwekkende beeld zorgt ervoor dat de gruwelijkheid en het nut van de bokssport weer gretig over de tongen gaat.

The ringside angle of the Michael Seals KO 👀👀👀#ValdezSanchez | @ESPN+ pic.twitter.com/obkSx0ob05 Top Rank Boxing(@ trboxing) link

That was something else. Michael Seals KO of Christopher Brooker on ESPN was one of the strangest I’ve seen. A punch grazed Brooker’s head and Brooker looked like he’d been shot by a bazooka. Andreas Hale(@ AndreasHale) link