Bokswereld in alle staten nadat kamp voor WBC-titel tussen Fury en Wilder onbeslist eindigde: “Mayweather wandelde gedegouteerd naar buiten” MDB

02 december 2018

08u52

Bron: BBC/Daily Mail 2 Meer Sport Consternatie in Los Angeles. Want de kamp waar alle boksliefhebbers naar uitkeken eindigde onbeslist. Tyson Fury leek zich naar de WBC-titel bij de zwaargewichten te boksen, totdat Deontay Wilder de Brit in de twaalfde ronde tegen het canvas mepte. Fury stond echter snel weer recht. Eindresultaat: 113-113 volgens de derde stem van de beslissende scheidsrechter. Een gelijkspel zowaar zodat Wilder zijn titels behoudt. Fury begon dan maar te zingen op zijn persconferentie.

“Ik wil een lijk op mijn palmares.” Deontay Wilder was niet vies van wat psychologische oorlogsvoering voor het toptreffen met Tyson Fury. Doden vielen er gelukkig niet, al moesten beide heren in de ring wel enorm veel incasseren. Zo had Tyson Fury aanvankelijk (in negen van de twaalf rondes) de bovenhand met enkele rake slagen. De tweede wereldtitel lag dan ook voor het grijpen voor de Brit. Totdat hij plots tegen de grond lag. In de twaalfde - en meteen ook de laatste - ronde incasseerde Fury een rake klap waarop Wilder zich dan ook zegezeker voelde. Hij begon alvast aan een kleine ereronde in de ring. ‘Die heb ik lekker KO gemept’, zag je hem denken. Maar dat was buiten Fury (die ook in de negende ronde neerging) gerekend. Tot ieders verbazing - Deontay Wilder op kop - krasselde hij weer recht om de kamp te beëindigen.

When Wilder goes from KO to seeing Fury getting back up. pic.twitter.com/DwSvi5A7go rangersawaydays(@ rangersawayday1) link

Het was dan ook bang afwachten voor de scores van de drie scheidsrechters die telkens afzonderlijk hun punten geven. Eén scheidsrechter gaf de overwinning aan Wilder (115-111), een tweede zag juist een Fury-overwinning (114-112) en de derde vond het gelijkspel (113-113). De kamp eindigde dan ook onbeslist, maar Wilder behoudt wel zijn titels. “Met twee knockdowns heb ik het gevecht echt gewonnen”, zei Wilder. In de negende ronde kwam Fury (30) snel overeind, maar toen hij op het einde opnieuw neerging, krabbelde hij pas op de laatste tel op. We moeten het opnieuw doen.” Fury was vergevingsgezinder. “Wij zijn de beste twee zwaargewichten ter wereld. We zijn hier op verplaatsing. Ik ging tegen de grond, maar ik geloof toch dat ik het gevecht heb gewonnen”, zei Fury die wel oren heeft naar een nieuwe kamp. “De Gypsy King is terug”, luidde het zelfverzekerd. “Ik ben een professionele atleet die houdt van vechten. De wereld kent de waarheid.”

“Mayweather was gedegouteerd”

Ben Davison, de coach van Tyson Fury kon het maar niet begrijpen dat de kamp onbeslist eindigde. “Het is een schande dat je de grootste comeback in de geschiedenis van de sport verpest. Je moet een zieke persoon zijn om dat iemand aan te doen”, klonk het. “Floyd Mayweather wandelde de arena gedegouteerd naar buiten. Dat zegt alles.”

Wilder drops Fury in the 12th and somehow Fury beats the 10th Count Truly Incredible 👏 #WilderFury 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/pOGi8tpZvB BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣(@ boxingcorner247) link

‘The show must go on’, dacht Tyson Fury. Ook na een meer dan vermoeiend gevecht had de 30-jarige Brit nog energie over om een lied in te zetten op zijn persconferentie. “Bye bye Miss American Pie”, stak de jolige Fury van wal. “Singing this’ll be the day that I die. This’ll be the day that I die”, sloot hij zijn persbabbel af waarna hij de microfoon op de grond liet ploffen. Een mic drop om een historische avond in Los Angeles af te ronden.

Fury ends press conference with a rendition of American Pie pic.twitter.com/q78xktyjCH Dan Roan(@ danroan) link