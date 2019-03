Boksmatch bol van controverse: bokser woest nadat beruchte opponent hem bijt, waarna ook in tribune chaos ontstaat YP

31 maart 2019

09u49

Bron: Daily Mail 0 Boksen Aan controverse geen gebrek, gisteravond in de bokswedstrijd tussen zwaargewichten Kash Ali en David Price. Die eerste werd gediskwalificeerd omdat hij zijn opponent had gebeten. De aanwezige fans konden de zet van Ali dan ook maar matig appreciëren…

😳 The shocking moment Kash Ali tackled David Price to the ground and then BIT him on the stomach...pic.twitter.com/U4tSNdGpzS GiveMeSport Boxing 🥊(@ GMSBoxing) link

De feiten speelden zich af in de vijfde ronde. Beide boksers raakten in elkaar verstrengeld, waarna Ali besloot zijn tanden te zetten in zijn tegenstander. “Ref, hij bijt me!”, hoor je Price op de video hierboven dan ook roepen. Ali, die zijn eerste 15 wedstrijden winnend had afgesloten, werd vervolgens gekwalificeerd, waarna hij door security en zijn entourage naar de coulissen werd geëscorteerd. En dat was nodig: op de video hieronder is te zien hoe hij liters bier naar zijn hoofd gekeild krijgt en er vielen ook enkele klappen.

What happened after kash ali tried to leave the ring after biting David price 4 times😧!!!!! Thoughts👇#Boxing #boxing #matchroomboxing #MatchroomBoxing pic.twitter.com/TMEEzMPTdq BoxingNewsDaily(@ BoxingNewsDail2) link

Hij wil een rematch, maar ik wil de ring niet meer delen met een beest zoals hij David Price

Price was na afloop allerminst opgezet met wat zijn tegenstander hem had gedraaid. “Hij is een schande. Je tegenstander bijten in de ring? Veel lager kan je niet vallen. Hij moet geschorst worden”, aldus de man uit Liverpool, die claimt dat het niet de enige keer was dat Ali hem probeerde te bijten. “Hij had al aangekondigd op de persconferentie dat hij zou doordraaien en hij voegde de daad bij het woord. Het is teleurstellend om op deze manier te moeten winnen. Hij zat in de wedstrijd, maar schoot zichzelf dus in de voet. Net voor hij beet, verkocht ik hem een rake slag. Waarna de stoppen dus doorsloegen. Hij wil een rematch, maar ik wil de ring niet meer delen met een beest zoals hij.”