Bokslegende Tyson zint op comeback voor goede doel

26 april 2020

16u42

Bron: Belga 0 Boksen Bokslegende Mike Tyson sluit een comeback in de ring voor het goede doel niet uit. Dat bevestigde de intussen 53-jarige Amerikaan in een podcast. “Ik zal zorgen dat ik de goede vorm weer beet krijg”, vertelde Tyson, die geen exacte datum voor de terugkeer gaf en evenmin een naam plakte op mogelijke tegenstanders.

De opbrengst van de comeback zal naar daklozen- en drugsverslaafdenhulp gaan. De kampen zullen normaal niet langer dan vier rondes duren.

Tyson werd in 1986 op 20-jarige leeftijd de jongste zwaargewichtkampioen ooit, toen hij Trevor Berbick versloeg. Sindsdien was hij nooit een onbesproken blad. Behalve de waslijst aan veroordelingen, werd hij ook berucht omwille van zijn beet in het oor van Evander Holyfield, tijdens een kamp in 1997.

In juni 2005 stond Tyson voor de laatste maal in de ring. Tegen de Ier Kevin McBride gaf hij na zes rondes op. Het betekende zijn zesde nederlaag in 58 profkampen. Van zijn laatste vier gevechten verloor Tyson er drie. Zijn laatste zege boekte hij in februari 2003 toen hij zijn landgenoot Clifford Etienne na 49 seconden knock-out sloeg. Van zijn 50 overwinningen behaalde Tyson er 44 met KO.