Bokslegende Mike Tyson (54) maakt comeback: gewezen wereldkampioen bokst in exhibitiematch tegen Roy Jones Redactie

23 juli 2020

18u50 0 Boksen Na de geruchten, nu ook de bevestiging: Mike Tyson maakt een comeback. De 54-jarige ex-wereldkampioen bij de zwaargewichten zal op 12 september een exhibitiematch boksen tegen Roy Jones (51).

“Het is niet te geloven wie er allemaal tegen mij wil vechten. Er zijn er zoveel. En wat voor namen”, liet Mike Tyson vorige maand nog optekenen in de ‘Young Money’ radioshow van Lil Wayne. Er was sprake van een comeback tegen Tyson Fury of Evander Holyfield. Maar zijn tegenstander wordt uiteindelijk Roy ‘Captain Hook’ Jones, die zesmaal wereldkampioen werd in vier verschillende gewichtsklassen (middengewicht, supermiddengewicht, lichtzwaargewicht en zwaargewicht) en ook zilver won op de Olympische Spelen van 1988. Een grote naam dus.

Tyson werkte de voorbije maanden hard aan zijn comeback en verkeert nu “in de beste vorm van zijn leven”. Vijftien jaar na zijn laatste bokskamp zal ‘Iron Mike’ in september Roy Jones bekampen voor het goede doel. Tyson was in de jaren 80 en 90 dé onbetwiste bokskampioen met 50 zeges (waarvan 44 met KO’s) in 56 kampen. Hij werd driemaal wereldkampioen bij de zwaargewichten en op twintigjarige leeftijd de jongste kampioen zwaargewicht ooit. We onthouden hem ook van de titelkamp in 1997 tegen Evander Holyfield, toen Tyson een stuk van het oor van zijn tegenstander beet.

Lees ook:

Mike Tyson toont opnieuw dat comeback nakend is: “Ongelofelijk wie er allemaal tegen mij wil vechten”

Van 172 kilo naar ‘de beste vorm van zijn leven’: de opvallende transformatie van Mike Tyson uitgelegd