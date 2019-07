Bokslegende Manny Pacquiao (40) verovert zoveelste wereldtitel LPB

21 juli 2019

De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao (40) heeft de Amerikaan Keith Thurman (30) op punten verslagen in de MGM Grand Garden Arena in het Amerikaanse Las Vegas. Pacquiao is zo voortaan de WBA-superweltergewichtkampioen. Na twaalf ronden oordeelden twee kamprechters met 115-112 in het voordeel van Pacquiao. De derde kamprechter gaf 114 punten aan Thurman en 113 aan Pacquiao.

Pacquiao is de enige bokser ooit die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. In juli 2018 keerde hij terug in de ring, sindsdien versloeg hij Lucas Matthysse, Adrien Broner en nu dus Thurman. Pacquiao won in zijn carrière al 62 kampen, waarvan 39 met knock-out. Hij ging zeven keer onderuit (drie keer KO), twee kampen eindigden onbeslist. Thurman verloor voor het eerst in 30 kampen.