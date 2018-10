Bokskolos die straks gooi doet naar nieuwe wereldtitel zat héél diep: “Ik stevende in mijn Ferrari met 300 km/u op een brug af” YP

26 oktober 2018

08u58

Bron: Joe Rogan Experience, Sportbible 0 Meer Sport Momenteel stoomt hij zich klaar voor zijn titelgevecht bij de zwaargewichten tegen Deontay Wilder, maar Tyson Fury heeft diep gezeten. Héél diep, zelfs. De 30-jarige Brit onthulde in een openhartig interview dat hij, kort nadat hij Vladimir Klitschko klopte in 2015, zichzelf van het leven wou beroven.

“Ik zocht mijn toevlucht in drank en drugs en ik feestte de hele nacht door met hoertjes”, zo begon The Gypsy King zijn relaas tegenover de Joe Rogan Experience. “Ik wou er een eind aan maken, liefst terwijl ik me amuseerde. Maar de dag na zo’n avondje blijf je achter met een zware kater en, erger nog, een depressie. Wanneer je als kind een doel hebt, en je bereikt het… Ik was verloren. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen.”

Dat was althans hoe Fury zich voelde nadat hij Klitschko had geklopt. “Toen ik nog een amateur was, keek ik naar hem op tv. Hij was mijn doel: toen ik hem versloeg, was dat alsof ik mijn Mount Everest had beklommen. Nadien probeerde ik vanalles, maar niks voelde goed. Ik probeerde golf, kleiduifschieten, 4x4’en, stripclubs… Ik bleef met een leegte achter. Tot mijn 27 had ik nooit drugs gebruikt. Nadien werd het vaak cocaine, in combinatie met alcohol. Nu kijk ik daarnaar terug en denk ik: ‘Zou ik nu anders doen?’ Nee, wellicht niet, omdat ik wist dat zoiets moest gebeuren.”

“Ik stond op en wilde gewoon niet meer leven. Ik maakte een hel van het leven van iedereen rondom mij. Niemand kon me bij mijn zinnen brengen. Bij momenten voelde ik me echt miserabel en dan gingen er gekke gedachten in mijn hoofd spoken. In de zomer van 2016 kocht ik me een Ferrari cabrio. Ik scheurde ermee over de snelweg aan een snelheid van 300 km/u en ik stevende recht op een brug af. Ik gaf nergens nog om, al wat ik wou was sterven. Net toen ik op die brug afreed, hoorde ik een stem zeggen: ‘Nee, doe het niet, Tyson. Denk aan je kinderen, je familie. Je zoons en dochters hebben je nodig’. Ik verminderde mijn snelheid, maar wist niet meer wat ik deed. Ik beefde, ik was doodsbang. Dat bleek het keerpunt.”

Fury werkte tot dusver 27 profkampen af en die sloot hij allemaal winnend af - 19 keer na knock-out. Kan Wilder zijn ongeslagen reeks doorbreken? Het antwoord kennen we op 1 december.