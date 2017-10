Boksexpert: “Grote kans dat er rematch komt tussen Mayweather en McGregor” Xander Crokaert

07u45

Bron: TMZ 0 Getty Images Meer Sport Zou het dan toch? Volgens boksexpert Jim Lampley is het wel degelijk mogelijk: een rematch van ‘The Money Fight’. “Mayweather is weer volop aan het trainen. Kijk maar eens op zijn Instagram-account”, aldus Lampley, die sinds 1988 bokspartijen van commentaar voorziet.

“Waarom zou Mayweather op pensioen gaan?”, luidt het bij Lampley. “Ik denk dat er een grote kans is dat hij het opnieuw gaat opnemen tegen McGregor. Floyd kan zo opnieuw 150 miljoen dollar opstrijken. Er zijn toch losers genoeg die heel wat geld willen uitgeven om het spektakel te bewonderen.”

Opgezet spel

“In ‘The Money Fight’ liet Mayweater McGregor de eerste drie ronden winnen. Dat was goede reclame voor de MMA, maar het was puur bedrog. Waarom duurde het gevecht tien ronden lang? Het was allemaal opgezet spel”, meent de iconische bokscommentator. “Dat kan zich dus opnieuw afspelen in een nieuwe kamp tussen de twee. Een risico voor Mayweather om zo zijn ongeslagen status te verliezen? Laat me niet lachen. De enige vraag die rijst is: wil Floyd nog eens 150 miljoen dollar verdienen?”

Laat ons toch nog maar even afwachten. Na ‘The Money Fight’ sprak Mayweather alvast duidelijke taal: “Dit was mijn laatste gevecht. Zeker weten.” McGregor van zijn kant heeft al aangegeven dat hij wél een rematch ziet zitten. “Met de lessen die ik uit het eerste kamp heb geleerd, versla ik hem de volgende keer. Geen twijfel mogelijk. Ik ga gewoon blijven vechten en afwachten, en dan komt dat telefoontje er misschien wel...”, aldus de kooivechter.

Instagram-bericht van Floyd Mayweather * 19 Okt 2017 om 8:26 UTC 327.1K vind-ik-leuks, 25 reacties - Floyd Mayweather (@floydmayweather) op Instagram

EPA

Photo News

Photo News

EPA