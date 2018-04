Bokser zo zwaar toegetakeld dat hij zuurstof toegediend krijgt in de ring Manu Henry

02 april 2018

11u30

Bron: bild.de 0 Meer Sport 't Moet één van de heftigste KO's sinds lang zijn, zaterdag in de kamp tussen David Price en Alexander Povetkin. Die eerstgenoemde, een 34-jarige Engelsman, werd in de vijfde ronde keihard tegen het canvas gemept in het Principality Stadium van Cardiff . Hélemaal knock-out. Met een zuurstofmasker moest ie letterlijk en figuurlijk weer op adem komen.

Povetkin absolutley destroys David Price in the fifth round. Brutal left hook KO. pic.twitter.com/Vi9HNo83RQ Matt(@ theluzzmachine) link

Fraaie beelden zijn het allerminst. Wat een voorsmaakje moest worden van het duel tussen zwaargewichtkampioenen Anthony Joshua en Joseph Parker, mondde uit in een bloederige strijd. Eentje die nog even zal nazinderen voor Price, die in de derde ronde al tegen de vlakte was gemept door voormalig WBA-kampioen zwaargewicht Povetkin. In de vijfde ronde zat het gevecht er écht op. KO. De 38-jarige Povetkin, ook wel de 'White Lion' genoemd, boekte in Cardiff zijn achtste zege op een rij. De Rus moest in 34 wedstrijden alleen zijn meerdere erkennen in wereldklepper Wladimir Klitschko.

Gisteravond liet Price, die brons pakte op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing, via de sociaalnetwerksites weten dat hij het goed stelt. "Hallo iedereen, alles is oké met mij. Ik ging het gevecht aan en wist dat er risico's aan verbonden waren. Maar als je het niet waagt, zal je het nooit weten. Ik ben trots op hetgeen een fantastisch publiek te zien kreeg en zou het allemaal opnieuw doen. Ik hield van elke minuut."

