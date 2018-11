Bokser wilde kampioensgordel verkopen om zoontje kerstcadeau te kunnen geven, maar dan schieten collega’s te hulp met donaties TLB

De Schotse bokser Ronnie Clark (33) had een drastische beslissing genomen. 'The Shark' wilde de kampioensgordel die hij in februari won verkopen om zijn zoontje een kerstcadeau te kunnen geven. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig, omdat enkele kompanen uit de bokssport Clark een helpende hand hebben geboden.

Clark heeft moeilijke jaren achter de rug, hij zat zelfs even in de cel, en nadat hij een nieuwe kamp door de neus geboord zag, kwam de Schot recent in financiële moeilijkheden. In februari pakte Clark de Europese titel in de supervedergewichtklasse en daarmee leek hij nochtans een einde te maken aan een zwarte periode. ‘The Shark' belandde in de zomer van vorig jaar even in de cel nadat hij het leven van zijn toenmalige vriendin Rebecca Graham tot een hel had gemaakt. Clark controleerde elke stap die Rebecca zette - letterlijk. Hij installeerde onder meer spionagesoftware op een gsm die hij aan de vrouw gaf. Clark dreigde ook om een man te vermoorden die net iets te hartelijk met Rebecca praatte en voor zijn daden moest de bokser dus een poosje brommen in de cel.

Clark rechtte daarna wel de rug. Hij mocht in februari een nieuwe kampioensgordel in ontvangst nemen nadat hij in de York Hall in Londen Zelfda Barrett versloeg, maar regelmatig incasseert hij toch nog een rake klap. Dat was recent niet anders. Op 15 december zou Clark het opnemen tegen Sam Bowen, maar die kamp komt er niet omdat Bowen zich blesseerde tijdens een sparringsessie. Clark loopt daardoor flink wat inkomsten mis en hij kon dat geld net goed gebruiken. Een andere optie dan zijn kampioensgordel te verkopen op eBay, zag de Bokser niet, zo vertelt hij op zijn Facebook-pagina.

“Ik verkoop mijn officiële IBF supervedergewicht-gordel. Ik wil hem gerust ook signeren, die beslissing laat ik aan de koper”, schreef de Schot. “Ik heb beslist om de gordel weg te doen omdat mijn opponent geblesseerd verstek moet laten voor ons gevecht en daardoor heb ik geen geld om mijn zoon een kerstcadeau te kopen. Dergelijke officiële gordels zijn toch wat geld waard, dus hou jullie vooral niet in. Ik kan hem persoonlijk komen afgeven, zo komt het kleinood zeker goed terecht.”

Zaterdag zou Clark normaal ook in de ring stappen in Aberdeen, maar alweer zag hij zijn tegenstander geblesseerd afhaken. “Ik voel me beroerd. De voorbije dagen waren een rollercoaster van emoties. Boksen is bij momenten op mentaal vlak een heel erg lastige sport. Soms kan ik zelfs niet geloven dat sommige zaken echt gebeuren. Het komt er nu op aan om positief te proberen blijven en weer de moed te vinden om in het krachthonk te stappen. Mijn carrière en leven kenden de voorbije maanden verschillende ups en downs, maar ik blijf strijdvaardig.”

Maar verkopen moet Clark uiteindelijk dus niet doen. In een gesprek met The Sun gaf de Schot aan dat hij donaties ontving van enkele collega’s, zoals Tommy Coyle, een managementgroep MTK. Daardoor kan hij zijn gordel gewoon houden en zijn zoontje toch een cadeau kopen. “Ik had al veel berichtjes gekregen van potentiële kopers. Sommigen wilden de gordel zelfs kopen en gratis teruggeven, maar dat wilde ik niet. Ik heb de aanbieding inmiddels van eBay gehaald. Mijn zoontje zal een mooi cadeau krijgen.”

In februari haalde Clark nog het nieuws door de eerder ongewone outfit die hij aantrok voor zijn weging in aanloop naar de kamp tegen Barrett: