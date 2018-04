Bokser verliest wereldtitel omdat hij 900 gram te zwaar weegt Redactie

15 april 2018

23u41

Bron: afp 0

De Nicaraguaan Cristofer Rosales heeft in het Japanse Yokohoma de WBC-titel bij de vlieggewichten veroverd. Hij versloeg de Japanner Daigo Higa, die gisteren al zijn wereldtitel moest afstaan omdat hij daags voor de kamp met Rosales 900 gram te veel woog. Om de wereldtitel binnen te rijven moest Rosales alsnog winnen van de Japanner. Het Nicaraguaanse lichtgewicht nam meteen het voortouw en deelde enkele rake slagen en uppercuts uit. In de negende ronde gooide Higa de handdoek.

De 22-jarige Japanner woog 51,7 kg bij de weging voor de partij, terwijl slechts 50,9 kg was toegestaan. Higa, prof sinds 2014, pakte de WBC-titel bij de vlieggewichten in mei vorig jaar door de Mexicaan Juan Hernandez Navarrete te kloppen. Hij verdedigde die titel succesvol tegen de Fransman Thomas Masson (in oktober vorig jaar) en tegen de Mexicaan Moises Fuentes (in februari). Die laatste winst was zijn eerste met KO.