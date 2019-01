Bokser die zwaar verliest van Manny Pacquiao geeft beschamend interview en bedreigt vraagsteller ODBS

21 januari 2019

06u30 0 Meer Sport Veertig is Manny Pacquiao er, maar zaterdagavond pakte hij in Las Vegas uit met een nieuwe masterclass om zijn WBA-wereldtitel bij de welters te verdedigen. Slachtoffer was de Amerikaan Adrien Broner (29), die zich in het interview achteraf van zijn kleinste kant liet zien. Waarna de vraagsteller het gesprek maar wijselijk afbrak.

Deluded is an understatement, Broner has lost his mind, a total embarrassment #PacBroner pic.twitter.com/bOrNtNMyBJ Romell Dawkins(@ RomellDawkins) link

Na twaalf rondes waren de scheidsrechters unaniem wat betreft de punten (117-111, 116-112, 116-111) in het voordeel van ‘Pacman’. Terwijl de Filipijnse legende succes kende met 112 van zijn in totaal 568 slagen, moest Broner het stellen met slechts 50 stuks in 295 pogingen. Maar zo zag Broner dat helemaal niet, werd al snel duidelijk in het interview dat de Amerikaan gaf na de kamp aan Jim Gray van Showtime. Want Broner had heel wat te vertellen aan Gray, die hij op ronduit schunnige wijze bij zich riep. “We gaan dit interview op professionele wijze doen of het komt er helemaal niet van”, aldus Gray. Jij beslist. Wat vond je van de kamp?”

Waarop Broner een loopje nam met de feiten. “Ik heb hem geklopt, iedereen zag toch dat ik de sterkere was? Ik controleerde de kamp, hij miste, ik sloeg hem nog verschillende keren. Ik heb hem geklopt!” Waarop Gray hem duidelijk maakte dat hij per ronde slechts aan gemiddeld acht slagen kwam. Tot woede van de bokser. “Het lijkt er wel op alsof ook jij tegen mij bent. Dan heb ik je niet veel te zeggen. Kijk... ik bedank de hele ‘hood’ (buurt, nvdr) die me hier steunde. Ik hou van jullie, dit is voor jullie. Jullie weten dat ik de winnaar ben.”

Manny Pacquiao had this man Adrien Broner DANCING pic.twitter.com/qxdlbwOAba 🏀WSHNGTN WIZRD🏀(@ _OcTony) link

“Ze proberen hier gewoon munt te slaan uit een rematch tussen Pacquiao en Mayweather (in 2015 vochten die twee in ‘The Fight of the Century’, nvdr). Maar ik ben cool en maak me geen zorgen.” Waarop hij met de nodige scheldwoorden erbij, duidelijk maakte dat hij van Cincinnati is. Om nog een laatste slachtoffer te maken. Niet Pacquaio, wel interviewer Gray die hem confronteerde met de resultaten van zijn laatste zeven gevechten: 3 zeges, 3 verliezen en 1 onbeslist. “Ik mag dan wel op 3-3-1 staan, tegen jou zou het 7-0 zijn...” Waarop Gray: “Wel, dat zou weinig betekenen. Dit is het einde van dit interview.”

Pacquiao van zijn kant daagde alvast die andere boksgrootheid Floyd Mayweather uit. ‘Money’ was trouwens aandachtig toeschouwer in Las Vegas. “Zeg maar tegen hem dat hij terug naar de ring moet komen en ik hem dan zal uitdagen. Ik ben klaar om te vechten tegen Mayweather.” Die laatste is officieel op pensioen, al trekt hij voor lucratieve kampen nog wel even de handschoenen aan. In 2017 tegen MMA-icoon Conor McGregor, of eind vorig jaar tegen de Japanse kickbokser Tenshin Nasukawa.