Bokser clasht met MMA-ster en ze vechten het met blote handen uit op 22 juni: Malignaggi vs Lobov

21 mei 2019

19u04 2 MMA Geen Conor of Khabib voorlopig in de octagon, maar in Tampa, Florida, maken ze zich op een voor een aparte kamp op 22 juni. Paul Malignaggi, gewezen bokskampioen bij WBA en IBF, neemt het dan op tegen MMA-ster Artem ‘The Russian Hammer’ Lobov, een ploegmaat van McGregor. In het steeds populairdere BKFC, of Bare Knuckle Fighting Championship. De blote vuisten laten spreken dus. De ‘trash talk’ bereikt alvast Conor-niveau, al is net de haat van Malignaggi voor het MMA de basis van de kamp.

De kamp is ook een beetje een afgeleide van Conor vs Khabib eind vorig jaar. Lobov is immers de man die vorig jaar tijdens een media-event in New York in het gezicht geslagen werd door Khabib, waarop Conor snel naar daar stoof om zijn mannetje te verdedigen. Een steekwagen richting de bus waarin Khabib zich bevond en een fikse rel, was het gevolg. Malignaggi van zijn kant speelde een prominente rol in de aanloop naar de ‘Money Fight’ tussen McGregor en Mayweather. De Amerikaanse bokser sparde immers een keertje met McGregor. Afhankelijk van wie je gelooft, won dat duel.

De haat van Malignaggi voor het MMA en ‘Team Conor’ in het bijzonder, werd steeds hartstochtelijker. En mondt nu uit in een BKF, nog niet in alle Amerikaanse staten legaal. Een kamp waarvan de aanloop gekruid wordt met trash talk en incidenten waarop Conor jaloers zou zijn. Spuwen of al enkele voorafgaande tikken in het gezicht -inclusief de microfoon- verwensingen van zowel seksuele als gewelddadige aard die we maar beter niet uitschrijven, laat staan ze te vertalen. Of toch eentje, nog ietwat beschaafd. Malignaggi: “Kijk maar eens goed naar deze kerel zijn gezicht. Want na de kamp zal dat eruit zien als een landkaart. Zijn littekens zullen niet verdwijnen, want hij zal in een coma liggen.”

Gevraagd naar waarom Malignaggi zo hard tekeer gaat voor de kamp, zei hij vandaag in een interview: “Lobov en het MMA hebben gewoon geen respect voor mijn sport. Dat wij met handschoenen vechten en het geen echte vechtsport is. Maar als er doden vallen, is dat wel het in boksen. Of permanente hersenschade, dat zie je veel meer bij ons. Ik wil hier het MMA of andere vechtsporten niet minimaliseren, maar daar is een reden voor. Boksen is en blijft de gevaarlijkste vechtsport.”

“Het kan me niet schelen hoeveel keer ze rond hun as draaien voor te trappen, op het einde van de kamp tap je even tegen het canvas en het is voorbij. Als je in het boksen er in de ring de brui aangeeft, kan dat het einde van je carrière betekenen. In MMA doet Conor ‘Mr. Tap Machine’ McGregor dat elke kamp. Ja toch, in drie van zijn vier laatste gevechten? Hij is niet ‘the Notorious’, het is ‘tapout’ McGregor. En dan is hij nog altijd de grootste ster van zijn sport... Hij wordt er verdorie nog steeds verafgood. De man verkoopt whiskey. Als je in het boksen stopt en dan nog een product aan de man wil brengen, krijg je slaag en steken ze dat product daar waar het zonlicht dat niet kan zien.”

Een nobele gedachte van Malignaggi voor zijn sport, of is Paulie na zijn kamp met Lobov vooral uit op een confrontatie met McGregor voor een bedrag met de nodige nulletjes erachter? Hij kan alvast een ticket nemen en aanschuiven in de rij met wachtenden die de degens wil kruisen met het Ierse woelwater.

